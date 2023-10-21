إكسترا نيوز: بدء الاستعدادات لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الاستعدادات لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أمام معبر رفح المصرى بالأمس، إلى دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن أهالى غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة، وأن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.