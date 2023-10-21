شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 28 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 28 مواطنا فلسطينيًا، اليوم السبت، جراء قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر بالقطاع، إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر.

وأوضحت المصادر، أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب رجل في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 فلسطينيا نتيجة قصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد طفل، صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي - أن الطفل محمد سليمان نواجعة (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أريحا، وفجرت منزل المعتقل ماهر شلون في مخيم عقبة جبر.