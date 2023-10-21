"افتحي الباب أنا ماما".. حكاية جريمة امرأة غلبت الشيطان في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رغبة في الانتقام لم تفطن معها ربة منزل إلى ما ستؤول إليه خطتها الشيطانية لدى تخلصها من زوجة طليقها مستعينة برجلين ليزج بالثلاثة خلف القضبان في انتظار مصير يحدده القضاء.

المرأة التي غلبت الشيطان اتصلت بابنتها ذات الـ12 ربيعا وطالبتها بفتح الباب "افتحي الباب أنا ماما يا حبيبتي" بينما وجدت الصغيرة سيدتين منتقبتين.

لم تكد تفتح الابنة الباب حتى فوجئت بالسيدتين تدخلان إلى غرفة النوم وتطلق زوجة أبيها -تحمل جنسية إحدى الدول- صرخة أخيرة لم تنطق بعدها وتنصرف السيدتين سريعا لتكتشف الطامة الكبرى.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من شخص بالاشتباه في وفاة زوجته.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وعثر على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

جهود البحث والتحري الذي أشرف عليه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بينت أن طليقة المبلغ استعانت برجلين - أحدهما صديقها- وقتلوا الضحية خنقا بوسادة بدافع الانتقام.

كاميرات المراقبة رصدت هروب المتهمين يرتدون نقابا خشية كشف أمرهم إلا أن أقوال الأئمة الصغيرة للمبلغ كشفت المستور.

لم تتحمل سيدة انفصالها عن زوجها وحصوله على حق رعاية بناتها الثلاثة وحاولت إقناعه بإعادتها لعصمته لكن دون جدوى فاستعانت بصديقها وقتلت زوجة طليقها الجديدة بحيلة ماكرة.

تمكنت مباحث الهرم من ضبطهم واعترفوا بارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.