شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. انتظام حركة المرور واختفاء التكدس من القاهرة والجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت حركة المرور صباح اليوم السبت، بالسيولة والانتظام، وشهدت ميادين وشوارع القاهرة والجيزة حالة من الهدوء واختفاء الكثافات المرورية أعلى الطرق، وشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية.

وانتظمت حركة السير بالطريق الدائرى ومحور 26 يوليو في القاهرة، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد حالة من السيولة المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتميز طريق إسكندرية الزراعي بالانتظام في حركة السير في الاتجاهين، سواء الاتجاه القادم من مدينة بنها اتجاه ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، والاتجاه الآخر، وشهط طريق الكورنيش القادم من المؤسسة حتى ميدان عبد المنعم رياض والعكس انتظام حركة السيارات.