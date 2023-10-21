شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا فى قمة القاهرة للسلام بمشاركة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك موريتانيا في مؤتمر القاهرة للسلام 2023 بمشاركة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب رئيسا لموريتانيا في 22 يونيو 2019، ويعد محمد الشيخ الغزواني الرئيس العاشر للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويعد الموقف الموريتاني الداعم للقضية الفلسطينية ثابت ومستمر حيث ترفض كل الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وتؤيد قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام.

تعقد اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023 والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.