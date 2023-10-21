شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عبور شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في عبور معبر رفح إلى الجانب الفلسطينى

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أمام معبر رفح المصرى بالأمس، إلى دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن أهالى غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة، وأن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.