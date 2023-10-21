شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يطلق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة فى مصر الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد غد الإثنين، مؤتمرا صحفيا لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والذي سيتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.

على جانب آخر، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال الوقت في توفير كافة السلع الغذائية وكذلك أيضا تقليل تداول حلقات السلع والمنتجات من محافظة لأخرى للحد من الهدر، وأيضا الحد من ارتفاع تكاليف النقل، بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك، ومن ضمن خطة الوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية انشاء مراكز الغذاء الخضراء في مصر تتميز بمواصفات عالمية .

