نقيب الأطباء: استهداف المستشفيات فى غزة جريمة ضد الإنسانية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن أطباء مصر وأعضاء اتحاد المهن الطبية، يدينون قصف المستشفيات وقتل المدنيين الأبرياء والأطفال في فلسطين.

وأوضح "عبد الحي" أن استهداف المستشفيات يعد جريمة ضد الإنسانية، ويخالف جميع الاتفاقيات الدولية، والتي نصت على منع استهداف أي مستشفى، مشددًا على أن هذا الاستهداف جريمة لا تغتفر ولا تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن الوقفة تأتي للتنديد لما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزه من قبل سلطات الكيان المحتل.

وقال رئيس اتحاد المهن الطبية إنه تم فتح باب التبرع على كافة الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء لإغاثة الشعب الفلسطيني وكذلك فتح باب التسجيل لكافة الأطباء من جميع التخصصات المستعدين لعلاج الجرحى الفلسطينيين في حال فتح المعبر.

وطالب كافة شعوب العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وطالب جميع المنظمات الدولية وجميع حكومات الدول العمل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.

وقد شارك العشرات من الأطباء وأعضاء اتحاد المهن الطبية في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الأطباء أمام دار الحكمة، عصر أمس ؛ للتضامن مع فلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم واستهدافه المستشفيات سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وردد الأطباء المشاركون في الوقفة اليوم هتافات من بينها : "تحيا مصر تحيا فلسطين" و"تسقط إسرائيل يسقط العدو الصهيوني"، و"سامع صوتك يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين" و"بالروح بالدم نفديك ي اقصي"، "هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل"

جاءت الوقفة بناء على دعوة من الدكتور سامة عبد الحي لكافة أعضاء المهن الطبية والمواطنين للمشاركة في الوقفة تعبيرا عن إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعما للموقف المصري في منع التهجير القسري وإدانة جرائم جيش الإحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرا إلى أن الوقفة للتنديد بما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة من قبل سلطات الكيان المحتل .