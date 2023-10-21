شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التركى يصل إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام تركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023.

وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة، لاحتضان قمة القاهرة للسلام 2023، من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مبادرة تقضي بضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بموجب حل الدولتين، وسط تأييد دولي واسع.

ووصل زعماء ورؤساء الدول، غلى القاهرة للمشاركة في القمة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري الأخير.

ويشارك في القمة، "قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص"، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصري في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

كما يشارك بالقمة رؤساء وزراء كل من، بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.