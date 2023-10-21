شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشارك فى قمة القاهرة للسلام وجوتيريش يزور معبر رفح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك منظمة الأمم المتحدة في قمة القاهرة للسلام، بحضور أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي ترأس الأمن العامة للأمم المتحدة 2017 بعد 10 سنوات كمفوض لشئون اللاجئين، وأدان هجمات حماس على إسرائيل في خطاب رسمي في 9 أكتوبر، وبعد تصاعد الأحداث وارتفاع أعداد الضحايا حذر من الوصول إلى حافة الهاوية.

وحث جوتيريش، إسرائيل على تجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، وبعد ضرب المستشفى المعمداني أعرب عن فزعه من مقتل المئات، ووصل إلى معبر رفح للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة.

وتعقد اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023 والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.