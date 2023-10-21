شكرا لقرائتكم خبر عن جهود لا تتوقف.. شاحنات التحالف الوطني أول العابرين لدعم الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.

ورصد فيديو للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تحرك المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالي غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطيني، شاحنة التحالف الوطني .

ويبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين.