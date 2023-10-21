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جوتيريش: أشكر مصر على دورها فى إنهاء معاناة قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنني ذهبت إلى معبر رفح حيث شاهدت تناقضا، وجدت أزمة إنسانية ومئات الشاحنات بالمحملة بالمؤمن الغذائية والطبية..أشخاص بلا مأوي ولا دواء ولا غذاء .

أعرب جوتيريش عن شكره العميق لمصر على دورها في انهاء الصراع، قائلا: "خالص شكرى لمصر على الدور الذى تلعبه".

 

جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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