شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: أشكر مصر على دورها فى إنهاء معاناة قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنني ذهبت إلى معبر رفح حيث شاهدت تناقضا، وجدت أزمة إنسانية ومئات الشاحنات بالمحملة بالمؤمن الغذائية والطبية..أشخاص بلا مأوي ولا دواء ولا غذاء .

أعرب جوتيريش عن شكره العميق لمصر على دورها في انهاء الصراع، قائلا: "خالص شكرى لمصر على الدور الذى تلعبه".

جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام.