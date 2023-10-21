شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر لـ4473 شهيدا وإصابة 15400 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 4473، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن 4137 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 84، مؤكدة أن 70% من حصيلة الشهداء في القطاع هم من الاطفال والنساء والمسنين.

‎وأضافت أن أكثر من 15400 مواطن أصيب منذ بدء العدوان، منهم 14000 في قطاع غزة، و1400 في محافظات الضفة.