شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: لا استقرار فى الشرق الأوسط دون تأمين حقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين: لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق السلام الشامل.

جاء ذلك خلال كلمة ملك البحرين في قمة القاهرة للسلام 2023 التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.