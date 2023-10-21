ولى عهد الكويت: المأساة الإنسانية فى غزة نتيجة عدم التوصل لحل وسلام شامل وعادل

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القاهرة - سامية سيد - قال مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت: المأساة الإنسانية في غزة نتيجة عدم التوصل لحل وسلام شامل وعادل والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.

وتعقد قمة القاهرة للسلام 2023 التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.