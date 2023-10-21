شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: نؤكد اليوم موقف المملكة الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين: نؤكد اليوم موقف مملكة البحرين الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.