شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب أفريقيا: نرفض قتل المدنيين والحصار المفروض على قطاع غزة والتهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: "نرفض قتل المدنيين والحصار المفروض على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس جنوب أفريقيا في قمة القاهرة للسلام 2023 التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.