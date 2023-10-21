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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تسلم مشروعات لمستفيدى "تكافل وكرامة" بالفيوم بـ9,5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي الحدث الذي نظم بمحافظة الفيوم فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان الخيرية عضوٍ التحالف الوطنى تحت مظلة برنامج "فرصة للتمكين الاقتصادي" باستهداف تمكين ودعم مستفيدي البرنامج من أسر تكافل وكرامة.
وتأتى المشروعات فى إطار تلبية احتياجات البيئة المحلية وتنمية مشروعات أصحاب الحرف اليدوية والمهنية الصغيرة، وتنوعت ما بين المشروعات التجارية والخدمية وتربية الماشية، وغيرها من المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر فى إطار تلبية احتياجات البيئة المحلية مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة بهدف رفع المستوى الاقتصادي للمستفيدين بالقرى المستهدفة.
جدير بالذكر، أن برنامج "فرصة للتمكين الاقتصادي" أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، ويهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليًا واقتصاديًا و يهدف ايضا الى تكوين شبكة من الخدمات والأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.
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