شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصيادلة العرب يزور "درنة" الليبية لدعم المتضرريين من الإعصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الصيادلة العرب، زيارة وفد رفيع المستوي من أعضائه وهيئة العلماء والخبراء العرب والبورد الصيدلى العربى إلى دولة لـيـبـيا خلال الفترة من 24/10/2023 حتي 31/10/2023، وذلك استجابة من الاتحاد لنداء الواجب والأُخوة والتضامن في دعم المتضررين والمنكوبين أَثر الاعصار والفيضانات المدمرة التي اجتاحت أكثر من نصف مدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر .

وأوضح الاتحاد، أنه من خلال قرارهُم فى اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد بعمان- الأردن مع مؤتمر صيادلة الأردن والوطن العربي على عقد جلسة طارئة في الجبل الأخضر / ليبيا، ويعلنون أن شحنة الأدوية التي عمل الأمين العام مع الهيئة الهاشمية الأردنية ومع شركة أدوية، بلغت قيمتها مليون دولار قد وصلت على الفور مع المعدات والمستلزمات الأخرى من الأردن.

وأكد أن سعى الأمين العام لن يقف والاتحاد كافة عند هذا الحد بل تواصل جسر المساعدات الطبية من مصر والامارات والاردن ومعظم الدول العربية ، وذلك من اجل دعم الاخوة الأشقاء في ليبيا وخاصة منطقة الجبل الاخضر.

وأكد الدكتور علي إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب ورئيس هيئة العلماء والخبراء العرب أبسو بضرورة توحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية ويدعو بأتخاذ موقف عربي موحد لإنقاذ الفلسطينيين بأنهاء حرب الإبادة والقتل والتجويع والحصار والعدوان الهمجي للعدو الصهيوني المحتل علي غزة.

والجدير بالذكر أن إتحاد الصيادلة العرب يسعي اثناء لقائة برئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزارات المعنية توقيع بروتوكلات واتفاقيات عديدة في عدة مجالات أبرزُها في مجال الأمن الدوائي وحماية الادوية من الغش والتزوير من خلال هيئة العلماء والخبراء العرب أبسو ، وفي مجال التعليم الصيدلي المستمر من خلال البورد الصيدلي العربي ، أيضاً في مجال تنمية وتطوير القطاع الصحي من خلال تبادل الخبرات مع الدول العربية ودول الجوار.