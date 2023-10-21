شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث ينظم ندوة "الابتكارات فى التغذية واستدامة الغذاء".. 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى للبحوث عن تنظيم المؤتمر التاسع لمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بعنوان "الإبتكارات فى التغذية وإستدامة الغذاء"برحاب المركز القومى للبحوث ، ويعقد فى الفترة من 23 - 24 أكتوبر 2023 تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبرئاسة الدكتور أحمد عبدالسلام وكيل المعهد والقائم بأعمال عميد المعهد

يشارك فى فاعليات المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين المهتمين بالصناعات الغذائية والتغذية من المراكز البحثية والجامعات المصرية المختلفه وشركات الصناعات الغذائية العامله فى مجال الصناعات الغذائية والمكملات الغذائية.

ويشارك أيضا فى المؤتمر بمحاضرات علمية علماء وباحثون من العديد من الجامعات العربية والدولية على سبيل المثال لا الحصر جامعة زيجيانج، الصين+- جامعة جامعة تيسايد، المملكة المتحدة- جامعة برلين التقنية، ألمانيا- جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية.

وسوف يتم عقد 4 جلسات علمية مختلفه على مدار يومى إنعقاد المؤتمر إضافة إلى الجلسة الإفتتاحية والختامية للمؤتمر والتى تشتمل على عرض أهم توصيات المؤتمر.

تهتم جلسات المؤتمر الأربع بالنقاط الأساسية التالية:

الابتكارات والتقنيات المستقبلية في صناعات الألبان.

الابتكار والاتجاهات المستقبلية فى صناعة الأغذية.

دور الغذاء والتغذية فى إستدامة صحة الإنسان.

سلامة الغذاء والجهود المبذوله لوصول غذاء محقق كل شروط الصحة والسلامه للحفاظ على صحة المستهلك.

وأوضح القومى للبحوث ، أن أهم محاور المؤتمر:

إنتاج وتطوير الأغذية الوظيفية وتعظيم الإستفادة من النواتج الثانوية وتقليل الفاقد خلال سلاسل الإنتاج والتصنيع.

نهج جديد فى الغذاء من أجل صحة مستدامه.

الإبتكارات وتقنيات المستقبل فى صناعة الألبان.

الزيوت والدهون للإستخدامات الغذائية وغير الغذائية.

مكسبات الطعم والرائحه فى المشروبات والأغذيه: التخليق والتوليد والتحليل والتقييم.

سلامة الغذاء: التشريعات الخاصه بها - الطرق الحديثه للكشف عن الملوثات الغذائية.

التدخل الغذائى للوقاية والحد من الأمراض المزمنه.

الإستفادة من النواتج الثانوية للبذور الزيتية.