التموين: طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات حتى 25%

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية.

وتستهدف المبادرة رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وتأتي مشاركة الوزارة من خلال طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، بأسعار مخفضة.

وأوضح وزير التموين، في بيان اليوم السبت، أنه أصدر توجيهًا للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من خلال المرور الدوري على الأسواق للتأكد من تفعيل مبادرة خفيض أسعار السلع الأساسية، التي أعلنت عنها الحكومة، خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه وجه أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات الجملة، بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر.

وقال "حسنين" إن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنسبة من 20% إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الأساسية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عاطف، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة تشارك في المبادرة بعدد 44 صنفًا من السلع الاستراتيجية تضم: الألبان والأجبان والسكر والدقيق والأرز، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة المصرية لتجارة الجملة، بكميات ضخمة وتكفي حاجة المستهلكين على مدار العام.

وفي ذات السياق، أشار أحمد كمال، متحدث وزارة التموين، إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الشركة المصرية والشركة العامة وشركة النيل للمجمعات الجملة، وتصل نسبة التخفيضات إلى 25% في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم.

وأضاف "كمال" أن المبادرة مستمرة طوال 6 أشهر، لافتًا إلى أن أطراف المبادرة الرئيسيين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلى البنك المركزي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

وجاءت السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال منافذ الشركة المصرية، كما يلي:

- سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

- زيت خليط معبأ 800 مم بسعر 40 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلًا من 118 جنيهًا.

- كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 جنيهًا بدلًا من جنيهًا.

- أرز مستورد 1 كيلو بسعر 20 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

- دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا.

- طبق بيض 30 بيضة بسعر 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا.

- مكرونة 1 كيلو بسعر 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيهًا.

- مكرونة 350 جرامًا بسعر 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه.

بينما طرحت شركات الجملة المتمثلة في النيل والعامة للمجمعات الاستهلاكية، السلع الأساسية من سكر وزيت وأرز ومكرونة بنفس أسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيهًا.