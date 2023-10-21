الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 30

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسـط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

- القاهرة 30 21

- العاصمة الإدارية 30 21

- 6 أكتوبر 31 20

- بنها 30 21

- دمنهور 29 20

- وادي النطرون 30 21

- كفر الشيخ 29 20

- المنصورة 30 21

- الزقازيق 31 21

- شبين الكوم 30 21

- طنطا 29 20

- دمياط 29 21

- بورسعيد 28 22

- الإسماعيلية 31 21

- السويس 31 21

- العريش 29 22

- رفح 29 20

- رأس سدر 31 20

- نخل 28 13

- كاترين 27 11

- الطور 29 22

- طابا 29 21

- شرم الشيخ 32 24

- الإسكندرية 29 20

- العلمين الجديدة 29 19

- مطروح 27 19

- السلوم 28 17

- سيوة 31 16

- رأس غارب 32 23

- الغردقة 33 23

- سفاجا 32 24

- مرسى علم 33 24

- شلاتين 34 23

- حلايب 31 24

- أبو رماد 32 23

- رأس حدربة 32 24

- الفيوم 31 18

- بني سويف 31 17

- المنيا 31 17

- أسيوط 31 18

- سوهاج 32 18

- قنا 35 20

- الأقصر 36 19

- أسوان 37 21

- الوادي الجديد 33 16

- أبوسمبل 36 21