استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى رجال الأمن استعدادها لتأمين مباراة الزمالك وسموحة، في السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري نايل، في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية تفيد موقفه في جدول الترتيب.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين المباراة ودخول الجماهير وطاقم التحكيم واللاعبين.

واهتم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، خلال التدريبات بالتركيز على علاج هفوات دفاع الفريق من أجل تفاديها في مواجهة سموحة، وحتى لا تكلف الفريق فقدان أي نقاط في صراع المنافسة على لقب الدوري. وحذر الكولومبي أوسوريو لاعبي الزمالك من التهاون أمام مرمى الفريق السكندري، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال أنصاف الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري، ويجعل الفريق الأبيض يستحوذ على الكرة من بداية اللقاء.