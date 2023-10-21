"دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول".. ورشة تدريبية لطلبة الجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية "مركز بحوث الشرطة" تحت عنوان (دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول) ورشة العمل التدريبية التاسعة والعشرين (لطلبة الجامعات المصرية "الحكومية – الخاصة" والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

تأتي تلك الورشة إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي للمواطنين بشأن الموضوعات المتصلة بالأمن القومي من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل - الإرهاب والشائعات والحروب النفسية - تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية - التمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة- استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام -الإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية في كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).

كما يُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.