إحالة متهم بالاتجار في العقاقير المخدرة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بإحالة شخص يعمل في تجارة المستلزمات الطبية إلى الجنايات بتهمة الاتجار في العقاقير المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "يعمل بتجارة المستلزمات الطبية" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته عدد 500 أمبول مخدر – مبلغ مالي، وضبط سيارة بداخلها كمية من المستلزمات الطبية)، حال شروع المتهم في بيعها لأحد عملائه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

اعترف المتهم بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة تستخدم لنقل وتوزيع العقاقير المخدرة والمستلزمات الطبية يقوم بالاتجار فيها.