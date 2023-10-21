شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يسند رئاسة سكرتارية الهجرة لولاء التمامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرارا بتعيين النائبة ولاء التمامي رئيسا لسكرتارية الهجرة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتشغل التمامي منصب عضو المجلس التنفيذي بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ونائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة ورئيس سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد الجيزة.

واعربت النائبة ولاء التمامي عن سعادتها بهذا القرار وتقدمت بالشكر والتقدير لرئيس عمال مصر محمد جبران علي ثقته الغالية، مؤكدة انها سوف تبذل قصارى جهدها الفترة المقبلة لتقديم افضل ما يمكن لصالح العمال والوطن، ومناقشة مشاكل الهجرة الغير شرعية وبحث الحلول الممكنة للقضاء علي هذه المشكلة.

ويأتى ذلك بعد قرارا أصدره اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، بتولي عايده محي أمينة المرأة بنقابة البترول، منصب رئيس سكرتارية أتحاد المرأة والطفل باتحاد عمال مصر، ووصف الاتحاد عايده محي بأنها تستحق هذا المنصب عن جداره فقد اثبتت علي مدار أعوام كثيرة انها من اكفاء السيدات العاملات، مؤكدا أن لها قوى بارزة في العمل وليس في قطاع البترول فقط انما في جميع القطاعات مشيدا بالاداء المتميز والتغيير الكبير في تغيير الثقافة والجماعة بجانب شريك أساسي وفعال في المرأة وسياسيا واجتماعيا والمشاركة الفعالة في جميع الاستحقاقات الدستورية، والدور المجتمعي، بالإضافة للمشاركة في العديد من المؤتمرات، مثل مؤتمرات الشباب، ومؤتمرات منظمة العمل الدولية والعربية، ومؤتمر العمل بجنيف، ممثلا عن المرأة.