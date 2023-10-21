شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزارة الزراعة: علاج 2600 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى قافلة بيطرية في محافظة الغربية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

أكدت وزارة الزراعة أن العيادة المتنقلة جابت قري ونواحي الغربية لعلاج مواشي وأغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين .

أوضح الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز .

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 253 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 166 وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 821 حالة و عمل 95 عمليه جراحية و تحصين 732 بالتحصينات غير سيادية و تجريع 162 من الاغنام وتم علاج الطفيليات الخارجية و رش 375 بعدد اجمالي 2604 حاله لدي 783 مستفيد من صغار مربي الماشية والاغنام والابل بالمحافظة .