شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يؤدى صلوات رهبنة 16 راهبة لـ 4 أديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، صلوات رهبنة 16من طالبات الرهبنة بأربعة من أديرة الراهبات القبطية بمصر وأستراليا.

والراهبات الـ 16 الجديدات منهن خمس لدير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، وراهبة لدير رئيس الملائكة ميخائيل بملبورن بأستراليا، وخمس راهبات لدير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية، وخمس لدير الشهيد مار جرجس والقديسة سفرنيكي بطريق العلمين.

وشارك في صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها، ستة من أحبار الكنيسة، ورئيسات أديرة الراهبات وبعض من راهبات الأديرة الأربعة.

وتأتي رهبنة الراهبات الجديدات في إطار التعمير الرهباني لهذه الأديرة، حيث أن ثلاثة من الأديرة الأربعة تم الاعتراف بها من قبل المجمع المقدس في جلسته الماضية، التي عقدها يوم ٢ يونيو الماضي.