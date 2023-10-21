شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: تدريب أول دفعة من الأعضاء المتطوعين لدعم مصابى غزة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد أمين زارع، مقرر لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، إنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر المصرى علي تدريب أول مجموعة أطباء متطوعين للمساعدة الطبية الخاصة بالمرضي الفلسطينيين يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، بمقر الهلال الاحمر المصري وذلك بالاشتراك مع عدد من اعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية

وأشار مقرر لجنة مصر العطاء، إلى أن الدورة التدريبية سريعة للأطباء المشاركين عن كيفية العمل في الكوارث ليكون الفريق الطبي على أهب الاستعداد عند إتاحة المشاركة فى تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني ، وأكد أنه سيتم تدريب باقي الأطباء تباعاً .

وكان قد دعا الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية للتسجيل في الفريق الطبي الذي يتم إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطيني.