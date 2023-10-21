شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن فوز عدد من الجامعات بمسابقة "أيناكتس" العالمية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فريق جامعة كفرالشيخ لفوزه بالمركز الأول في مسابقة "أيناكتس ENACTUS" الدولية (كأس العالم) للعام 2023، والتي أقيمت بدولة هولندا خلال أكتوبر الجاري.

كما هنأ الوزير الفرق الطلابية الفائزة في مسابقة "أيناكتس" الفرعية، حيث فاز فرق مشاركة من عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة .

وأشاد الوزير بما حققه الطلاب من إنجاز متميز، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لكافة الفرق الطلابية من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى امتلاك مصر ثروة بشرية هائلة من الكفاءات والمواهب الإبداعية، وهو ما عكسته النتائج المبهرة التي حققتها الجامعات المصرية في مسابقة "إيناكتس" الدولية التي حصدنا فيها اللقب 5 مرات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية مشاركة الطلاب في هذه المسابقات لدورها الهام في تنمية مواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار وفكر ريادة الأعمال لديهم، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مثمنًا كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المسابقة تعقدها منظمة أيناكتس مصر للمشروعات التنموية، وانطلقت فعالياتها يوليو الماضي، بمشاركة 33 جامعة مصرية، تأهل منها 5 جامعات إلى التصفيات النهائية، ثم فازت 3 جامعات بالمراكز الثلاثة الأولى، مشيرًا إلى أن المسابقة تستهدف مساعدة الطلاب من أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة، وتحفز على التنمية المستدامة في مجتمعاتهم المحلية.

يُذكر أن ENACTUS هي منظمة أمريكية غير حكومية، لها أفرع في 33 بلد على مستوى العالم في حوالي 1626 جامعة، أما في مصر، فلها أفرع في 62 جامعة وكلية، وأن نشاط ENACTUS يقوم على ريادة الأعمال في مجال المشروعات التنموية، ويقام كأس العالم في شهر أكتوبر من كل عام في أحد الدول التي بها النشاط.