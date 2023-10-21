شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر ينفى إلغاء الكتاب الإلكترونى ويؤكد: توجه دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر فرع جامعة الأزهر بطنطا، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بها.

وعقد خلاله الجولة، لقاء مفتوحًا مع طلاب الشريعة والقانون بطنطا بحضور الدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الجامعة بطلاب كليات الشريعة والقانون، لافتًا إلى أنهم خريجون متميزون؛ لأنهم درسوا علوم الشريعة الإسلامية جنبًا إلى جنب مع العلوم القانونية وهذا ما يميز خريجي كليات الشريعة والقانون عن خريجي كليات الحقوق في الجامعات المصرية.

وحث رئيس الجامعة أبناءه الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم؛ انطلاقًا من أن العلم هو القاطرة الحقيقية للتنمية.

ونفى رئيس الجامعة إلغاء الكتاب الإلكتروني في كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يقع ضمن توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي تنفيذا لرؤية مصر2030م.

وأوضح رئيس الجامعة أن المناهج الدراسية تم تطويرها تطويرًا شاملًا في ضوء مستجدات العصر مع مراعاة الحفاظ على الهوية.

وأضاف رئيس الجامعة أن تجربة توثيق امتحانات القرآن الكريم الشفهية التي تم تطبيقها العام الدراسي الماضي على طلاب الفرق النهائية كانت تجربة ناجحة ومتميزة تفردت بها جامعة الأزهر، وكان الهدف من وراء تطبيقها هو الحفاظ على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال توثيق تلك الامتحانات، لافتا إلى أن الجامعة تدرس التوسع في تعميمها على جميع الفرق الدراسية خلال المرحلة المقبلة.

وحول بعض التساؤلات من طلاب معهد معاوني القضاء، أوضح رئيس الجامعة أن معهد معاوني القضاء معهد متميز ومتفرد وليس له نظير في الجامعات المصرية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للأزهر منح الطلاب المتفوقين حق الالتحاق بكليات الشريعة والقانون بمختلف كليات الجامعة، مشيرًا إلى أنه إضافة إلى ذلك قامت جامعة الأزهر بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل تتضمن بنوده توفير فرص عمل أمام خريجي معاهد معاوني القضاء بمحاكم وزارة العدل بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه جارٍ الآن تعديل بعض مواد اللائحة المنظمة لعمل هذه المعاهد بالتعاون مع وزارة العدل بهذا الشأن.