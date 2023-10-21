شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب ومدير مستشفيات جامعة عين شمس فى مسيرة تضامنية لدعم فلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات جامعة عين شمس، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الجسيمة من الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على تأييدهم لموقف الدولة المصرية وقرارت الرئيس السيسى فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى .

وتقدم المسيرة التضامنية الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، ورئيس اللجنة النقابية صلاح إمام.

ورفع العاملين بالمستشفيات لافتة مكتوب عليها: "جميع العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس تؤيد قرارت الرئيس السيسى للحفاظ على الأراضى المصرية والوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطينى ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ48 ساعة الماضية مسيرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.