شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: أشكر الرئيس السيسى على الدعوة لقمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعوة لعقد هذه القمة وسط ظروف صعبة.

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023: "اسمحوا لى أن اخرج عن بعض قواعد البرتوكول لأقول أن الحرب الشعواء على غزة وما ينتج عنها من تدمير غزة وقتل المدنيين من أطفال ونساء وعجزة ومرضى هو ظرف يستدعى الإحجام عن الكلام وليس هناك مجال لغير ذلك".