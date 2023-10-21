شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية: نرفض محاولة التهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، نطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي، مؤكدا رفض المملكة بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين.

وطالب "فرحان" خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، ودعا في الوقت ذاته إلى الوقف الفورى للتصعيد العسكرى فى القطاع.

وأكد أن المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.