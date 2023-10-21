شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا: آلاف المدنيين قتلوا فى العملية العسكرية بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية تركيا، أن آلاف المدنيين قتلوا في العملية العسكرية في فلسطين، متابعا: "قطاع عزة في وسط مأساة ومذابح وليس هناك أي عذر من أجل تطبيق هذا العقاب على الشعب الفلسطيني، ويجب إدانة قتل المدنيين.

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023: "المجتمع الدولي يجب أن يتعاون معا من أجل مواجهة هذا المنعطف الخطير، ويجب على إسرائيل وقف الأعمال العدائية، والتوقف عن شن عمليات ضد الشعب الفلسطيني، وتم الهجوم على المستشفيات، وعدم دخول المساعدات، وهذه سياسات تتجاهل المعادلة الكاملة وأن يكون هناك طرف فلسطيني يجب حمايته".