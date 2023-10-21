شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية اليابان: هناك أكثر من مليون شخص بغزة في أصعب الحالات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان: هناك أكثر من مليون شخص في غزة في أصعب الحالات الإنسانية.

وأضافت خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام: "اليابان عقدت مشاورات مع الدول المحيطة من أجل العمل إلى حل الأزمة الحالية، والتحدي الآن هو تحديد الموقف الإنساني لأن هناك مليون شخص في غزة على الأقل هم في أصعب الحالات الإنسانية، وعلينا دخول المساعدات الإنسانية، ولشعب قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وهو أمر حتمي وإلزامي من خلال إجراء الرعايا الأجانب وهم أصدقاء للفلسطينيين، ونعلن عن توفير 10 مليارات دولار لتقديم المساعدات بناء على احتياجات على الأرض بطريقة فورية.