شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: ندعو لتشكيل جبهة عالمية لوقف العنف ضد المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: "ندعو إلى تشكيل جبهة عالمية لوقف اللجوء إلى كل أشكال العنف ضد المدنيين".

وتعقد قمة القاهرة للسلام 2023 التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.