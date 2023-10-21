شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا: الاحتلال استهدف المدنيين فى منازلهم والمستشفيات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية التركى هاكان فيدان، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023: "المجتمع الدولي يجب أن يتعاون معا من أجل مواجهة هذا المنعطف الخطير، ويجب على إسرائيل وقف الأعمال العدائية، والتوقف عن شن عمليات ضد الشعب الفلسطيني، وتم الهجوم على المستشفيات، وعدم دخول المساعدات، وهذه سياسات تتجاهل المعادلة الكاملة وأن يكون هناك طرف فلسطيني يجب حمايته".

وأضاف: "علينا الالتزام بالقانون الدولي واحترام القيم وحتى الآن إسرائيل استفادت من الإخفاقات الكثيرة وتستفيد من المواقف الحالية، ولا تتسامح مع حق الشعب الفلسطيني، وتم استهداف المدنيين في كل مكان داخل فلسطين.

وأكمل وزير خارجية تركيا: "معاناة الشعب الفلسطيني تستمر ويجب أن لا نسمح بالمزيد من هذه الأزمة، ويجب أن يكون هناك حل شامل لسلام شامل في المنطقة، وتركيا تؤمن بأن الطريق الصحيح يبدأ بوقف أعمال العنف وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، والعودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وهذا أمر ضروري، والجميع يتفق مع هذا الأمور ويجب أن نبدأ بالتنفيذ فورا.. وتركيا ملتزمة بتحمل المسئولية لحماية الشعب الفلسطيني وأشكر جمهورية مصر العربية على استضافة هذا الحدث العظيم".