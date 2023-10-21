شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد دعم بلاده لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السوداني، السبت، مباحثات مع عدد من الزعماء من أجل حشد التأييد العربي والدولي، لدعوة العراق لإعلان وقف فوري لإطلاق النار وفكّ الحصار المفروض على غزة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر قمة القاهرة للسلام التي تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا رئيس وزراء العراق عبر سلسلة من المباحثات إلى تعاضد الجهود من أجل تسهيل نقل المساعدات الإنسانية، ودعم المبادرة العراقية بتأسيس صندوق داعم لأهالي غزة المحاصرين.