شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس لنهاية الأسبوع وموعد بداية فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، يشهد البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 30 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، فإن البلاد تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع ودرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية.

ووفقا للحسابات الجغرافية، تشير هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يتبقى حوالى 62 يوما تقريبا على بداية فصل الشتاء، حيث يبدأ فصل الشتاء فى 22 ديسمبر.

ويشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21.