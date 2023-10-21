شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البرازيل: اعتداء إسرائيل على الفلسطينيين يعرقل حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل، إن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين والتدمير غير المسبوق في القدس يعرقل حل الدولتين ويؤجج الصراع.

جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أضاف أن المنطقة تواجه ظروفا عصيبة وتصعيدا وحالة توتر بين إسرائيل وفلسطين واستهداف المدنيين هناك من قبل الاحتلال.