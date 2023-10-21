شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.. وشيخ الأزهر ينعى الفقيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين قبل قليل.

وكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ينعى الفقيد: "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم السبت".

وذكر فضيلة الإمام الأكبر للفقيد الراحل تعاونه مع الأزهر من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، وحرصه على خدمة الفقراء والمحتاجين، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية، داعيا المولى -عز وجل- أن يجعل ما قدمه من أعمال الخير شفيعا له، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، "إنا لله وإنا إليه راجعون".