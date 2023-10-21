شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى وفاة اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.

ويؤكد أنه (رحمه الله) كان قامة وطنية أبلت بلاءً حسنًا في خدمة الوطن في ظروف بالغة الدقة والصعوبة، وأننا عرفناه أنموذجًا للأخلاق الراقية.