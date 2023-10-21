شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مساعد نقابة الأطباء: أكثر من 500 طبيب تطوعوا لعلاج مصابي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء، إن أكثر من 500 طبيب تطوعوا لعلاج مصابي غزة، موضحا أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم تقديم تدريبات لهم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى، بهدف تعريف الأطباء كيفية التعامل فى فترة الحروب والأزمات خاصة أن هناك استخدام لقنابل فسفورية، والذى سيؤدى إلى وجود أنواع مختلفة من الإصابات.

وأكد أمين، أن نقابة أطباء مصر من خلال لجنة مصر العطاء تنسق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم الإغاثي لأهل فلسطين، مشيرا إلى أن الأطباء تستعد لكى تدعم المستشفيات المصرية الحدودية التى ستستقبل الجرحى حال فتح معبر رفح، كما أعلن أمين ان هناك يوما للتبرع بالدم في كل النقابات الفرعية، كما انهم بصدد تجهيز المواد الاغاثية من أدوية ومواد إعاشة وفوط صحية للنساء والبان الاطفال، مشيرا إلى أن تلك قائمة تتجدد كل يوم وسيتم العمل عليها لتوفيرها بدءا من اليوم.

وكان قد دعا الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب أطباء مصر، الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية للتسجيل في الفريق الطبي الذي يتم إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطيني.