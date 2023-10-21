شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستهدف عين الحقيقة.. استشهاد 19 صحفيا فلسطينيا في غزة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمارس جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة باستهداف المدنيين والصحفيين داخل القطاع، وذلك لرغبته في تكميم أفواه وسائل الإعلام التي تعمل على كشف حقيقة ما يجري من مجازر ومذابح على يد الجيش المحتل.

وينشر ”الخليج 365” في التقرير الآتي عدد وأسماء الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، وهم أحمد شهاب معد برامج في اذاعة صوت الاسرى، المصور الصحفي محمد الصالحي مصور وكالة "السلطة الرابعة، المصور الصحفي الحر محمد فايز أبو مطر، الصحفي هشام النواجحة مصور وكالة "خبر”، المصور الصحفي إبراهيم لافي من مؤسسة عين ميديا الإعلامية، الصحفي سعيد الطويل رئيس تحرير وكالة الأنباء الخامسة، الصحفي محمد جرغون من وكالة سمارت ميديا.

وقد استشهد أيضا الصحفي الحر أسعد شملخ، الصحفي محمد أبو رزق مصور وكالة خبر، الصحفية الحرة سلام ميمة التي تم تأكيد وفاتها بعد انتشالها من تحت الأنقاض بعد مرور ثلاث أيام على تدمير منزلها، الصحفي حسام مبارك المذيع في قناة الأقصى، الصحفي في قناة الأقصى عصام بهار، عبد الهادي حبيب، محمد بعلوشة قناة ففلسطين اليوم، خليل أبو عاذرة مصور فضائية الأقصى، الصحفي حازم بن سعيد، سميح النادي ويعمل مخرجا في قناة الأقصى، محمد أبو علي صحفي في راديو الشباب، الصحفي هاني المدهون.



شهداء الصحافة الفلسطينية