شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولى حول الأوضاع فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكي، اعتزام بلاده طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وقال بوليانسكى - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه من المقرر أن يتم استئناف الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن هناك نداء جماعيا من الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق باستئناف هذه الدورة الاستثنائية، ومن المهم للغاية أن تكون لكل دولة كلمتها.

وكانت روسيا قد وزعت مشروع قرار فى مجلس الأمن يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، ويدين بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، لكن قابله مجلس الأمن بالرفض.