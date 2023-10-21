شكرا لقرائتكم خبر عن منشور إسرائيلي لأهل غزة: وجودكم شمالي القطاع يعني أنكم شركاء بتنظيم إرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، ما تداوله نشطاء وصحفيون فلسطينيون من قطاع غزة صورة لمنشور تم توزيعه من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في شمال قطاع غزة، إذ تقول الصورة: "وجودكم شمالي وادي غزة يعرّض حياتكم للخطر.. كل من اختار ألا يُخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

فى المقابل، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه الكامل لتهجير السكان من غزة، محذرًا من نكبة ثانية وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري وحمايتهم والرفض الكامل لتهجير المدنيين من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا".

بدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الجمعة، إن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.