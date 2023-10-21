شكرا لقرائتكم خبر عن منسق عملية السلام بالشرق الأوسط يرحب بجهود مصر بعقد قمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بجهود جمهورية مصر العربية لعقد قمة القاهرة للسلام اليوم لمعالجة الأعمال العدائية المستمرة في غزة وإسرائيل، بحضور الأمين العام أنطونيو جوتيريش.

وأشار "وينسلاند" في بيان صادر عن مكتبه - حصل الخليج 365 على نسخة منه - استمرار التواصل السياسي للأمم المتحدة مع الأطراف المعنية في المنطقة وخارجها لوضع حد لإراقة الدماء ومنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، مشيرا إلى أنه أحيط علما بالمخاوف المشتركة بشأن خطر امتداد الصراع إلى المنطقة الأوسع.

رحب بالدعوات العديدة الداعية إلى التوصل إلى حل سياسي باعتباره السبيل للمضي قدما، متوجها بالشكر إلى السلطات المصرية على تسهيل دخول أولى شاحنات المساعدات اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشددا على انها خطوة مهمة يجب ألا تكون الأخيرة.

وشدد على ضرورة أن تتدفق المساعدات بشكل آمن ومستمر للمضي قدمًا، مشيرا إلى أن غزة في حاجة للمساعدات والاحتياجات بشكل عاجل، داعيا لبذل المزيد من الجهد لإنقاذ الأرواح الآن، مضيفا: أكرر النداء العاجل للأمين العام من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.