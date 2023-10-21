ننشر تشكيل هيئة مكتب نقابة أطباء القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقد مجلس نقابة أطباء القاهرة، مساء امس الجمعة، أول اجتماع له عقب إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى، وذلك لتشكيل هيئة مكتب النقابة.

أعلن الدكتور يحيي دوير أمين الإعلام بنقابة أطباء القاهرة وعضو مجلس النقابة، إعادة تشكيل هيئة المكتب بالنقابة ، في اطار اجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، مع العمل على تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة المعاد انتخابها لدورة جديدة.

قال عضو مجلس نقابة اطباء القاهرة، ان النقابة تسعى لتقديم الخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية لاعضائها، في اطار كل ما هو جديد من برامج تدريبية والعلمية الحديثة.

أكد الدكتور يحيي دوير، أنه تم ضخ دماء جديدة في اعضاء المجلس بانضمام عدد من السادة الأطباء في النقابة بالعاصمة، موضحا أن نقابة أطباء القاهرة تضم ما يزيد عن ٧٠ ألف طبيب مقيد على قوائمها.

ذكر أمين الاعلام بالنقابة ان النقابة تسعي لفتح قنوات اتصال عديدة مع الاطباء العاملين والمقيدين بنقابة أطباء القاهرة، وأخرى للتواصل مع متلقي الخدمة الطبية بالعاصمة نقابة القاهرة، لافتا الي أن النقابة تعني ليس فقط بالأطباء بل بصحة المواطنين و متلقي الخدمات الطبية.

شمل التشكيل الدكتور مدحت مرسي مندوب نقابة القاهرة لدي النقابة، الدكتور مينا سمعان وكيل النقابة، الدكتور محمد البرعي امين عام النقابة، الدكتوؤ جوزيف وحيد الأمين العام المساعد الدكتور عماد سلطان أمين الصندوق، الدكتور عامر نصر أمين الصندوق المساعد، فيما شملت اللجنة العلمية الدكتور هشام فرهود، و كل من الدكتور وليد الطاهر، والدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتور صمويل فايز المقررين المساعدين.

وفيما يخص زيارة المستشفيات تم اختيار الدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، وفيما يخص الشكاوي تم اختيار الدكتور كيرولوس فارس والدكتور چوزيف وحيد، مع اللجنة الاجتماعية.

كما شملت اللجنه الثقافية الدكتور محمد عبد الفتاح، ولجنة الشباب الدكتورة رشا حسني، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، ولجنة المنشئات والقيد معا الدكتور احمد الديب والدكتور محمد صبحي.