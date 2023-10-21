اتحاد الصحفيين العرب يعقد اجتماعا طارئا بشأن الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي

صرح خالد ميرى امين عام اتحاد الصحفيين العرب ان الاتحاد سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة مؤيد اللامى رئيس الاتحاد غدا الاحد الساعة الثالثة عصرا، وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة.

وسيحضر الاجتماع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بالإضافة إلى نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونقيب الصحفيين المصريين.

ويناقش الاجتماع الاعتداء الهمجى الذى تتعرض له غزة وفلسطين على يد الاحتلال الاسرائيلى الغاشم والجرائم اليومية لقوات الاحتلال بقتل واستهداف الاطفال والنساء والشيوخ والصحفيين والانحياز الفاضح للاعلام الغربى لصالح الجرائم الصهيونية.